Seb : en baisse, un broker a revu sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Seb recule ce mercredi de -2,7%, au lendemain de résultats trimestriels 'sous les attentes' pour l'analyste Oddo BHF, qui annonce revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre et noter 'une baisse de profitabilité importante au T1' et que 'le Ropa T2 est attendu en perte'. La cible du broker passe ainsi de 110 à 101 euros, pour un potentiel négatif (-14%). Il reste par ailleurs neutre sur la valeur. 'A court terme, compte tenu de la sensibilité des résultats à la diffusion du COVID-19 en Europe et le reste du monde (75% du CA) et de prochaines publications sans effet de 'momentum', nous préférons rester prudents sur le titre', explique Oddo BHF.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -3.31%