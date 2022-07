Seb en baisse de régime

(AOF) - Le spécialiste du petit électroménager Seb (-11,31 % à 83 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice SBF 120 après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Seb a publié au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 72 millions d'euros, plus que divisé par deux par rapport aux 151 millions affichés à fin juin 2021, et une marge opérationnelle d'activité de 5,4% contre 8,9% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires, qui s'établit à 1,75 milliard d'euros, baisse de -5,1% à taux de change et périmètre constants, les ventes au premier semestre reculant quant à elles de -2,3% sur les mêmes bases.

Hormis le marché chinois qui affiche une bonne performance, avec deux milliards d'euros de chiffre d'affaires attendus cette année, le marché européen est lui fortement impacté avec un recul des ventes en comparable de pratiquement -15%.

" L'année 2022 a démarré dans un environnement favorable, qui s'est détérioré au second trimestre, avec la poursuite de la guerre en Ukraine, la volatilité des devises et l'accélération de l'inflation. Nous n'anticipons pas d'amélioration sensible de la conjoncture d'ici la fin de l'année dans les pays matures. Ceci nous amène à viser sur l'année un chiffre d'affaires globalement stable et une marge opérationnelle d'activité située entre 8 % et 8,5 %", a de son côté commenté Stanislas de Gramont, directeur général du groupe Seb.

"Le groupe revoit ses guidances nettement en baisse sur l'ensemble de l'année. Alors qu'il prévoyait précédemment un chiffre d'affaires en hausse, il table maintenant sur une simple stabilité. ", observe Invest Securities. L'analyste rappelle que le groupe avait enregistré une marge opérationnelle d'activité de 10% en 2021.

