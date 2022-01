SEB : émission d'un nouveau Schuldschein et refinancement du crédit syndiqué information fournie par AOF • 10/01/2022 à 08:57



(AOF) - SEB a réalisé en décembre 2021 un nouveau placement privé de type Schuldschein d'un montant de 350 millions d'euros réparti en trois maturités de 5, 7 et 10 ans. D'un montant initialement prévu à 200 millions, le placement a été porté à 350 millions du fait d'une très forte sursouscription. Le livre d'ordres s'est en effet élevé à plus d'un milliard d'euros, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du groupe.



Cette nouvelle émission lui permet de refinancer les instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement très attractives.



Seb a également finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 millions d'euros et une durée de 5 ans avec deux options d'extension de 1 an.







