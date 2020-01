Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : dérape au contact des 130E Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - SEB dérape au contact des 130E et enfonce le plancher des 130,8E du 15/08, 02/10/2019 puis 3 janvier 2020 est enfoncé. SEB sort 'par le bas' du corridor 142,6/131, ce qui ouvre la route des 120E, voir des 118,3E (plancher du 29/10/2018).

Valeurs associées SEB Euronext Paris -2.88%