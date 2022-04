Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB: décroche de -5,5% vers 113E, casse son support à 116,5E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 15:59









(CercleFinance.com) - SEB décroche de -5,5% vers 113E, cassant résolument son support annuel des 116,5E du 8 mars dernier et du 11 octobre 2021.

Le titre devrait poursuivre sa décrue en direction des 98E, son plancher du 3 janvier 2019, voir des 93,5E (plancher des 4 et 13/05/2021).





Valeurs associées SEB Euronext Paris -4.57%