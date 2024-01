Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: croissance organique de 5,3% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé des ventes de 8 006 ME en 2023, en croissance de 0,6 % (soit + 46 ME) en données publiées. La croissance organique est de 5,3 %, soit + 420 ME. Cette performance est en ligne avec l'objectif que le Groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5 % des ventes en 2023.



Sur l'ensemble de l'année 2023, les ventes Grand Public ont atteint 7 045 ME, en hausse de 3,2 % à tcpc par rapport à 2022. Les ventes de l'activité Professionnel se sont établies à 962 ME en 2023, en croissance de 26,5 % à tcpc par rapport à 2022.



' Fort de la solide croissance de ses ventes 2023, du redressement continu de sa marge brute et de la gestion disciplinée de ses frais opérationnels, le Groupe attend désormais une progression d'au moins 15% de son Résultat Opérationnel d'Activité sur l'ensemble de l'année (contre au moins 10 % précédemment) ' indique le groupe.





Valeurs associées SEB Euronext Paris -2.99%