Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SEB: création d'une joint-venture au Maroc information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 09:02

(CercleFinance.com) - Le Groupe SEB annoncer avoir signé avec Preciber, société familiale détenue au Maroc par Mohammed Berrada et par Precima, un accord ayant conduit à la création de la joint-venture Groupe SEB Maroc, contrôlée à 55% par le groupe français.



Concrètement, Groupe SEB Maroc importera et distribuera de façon exclusive les produits du groupe français au Maroc (petit électroménager et articles culinaires), et commercialisera les autocuiseurs de marque Express dans la distribution moderne.



Parallèlement, le Groupe SEB a investi via SEB Alliance dans le fonds CathayAfricInvest Innovation afin d'identifier des start-ups actives sur le continent africain en cohérence avec sa politique d'innovation. Ce fonds est l'un des plus importants de ce type en Afrique.