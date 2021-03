Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : création d'une holding familiale de renforcement Cercle Finance • 16/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb indique qu'afin de pérenniser le contrôle familial et de renforcer les liens avec le groupe, ses actionnaires familiaux concertistes ont mis en place le 12 mars une holding familiale de renforcement. Cette holding, dénommée HRC (Holding de Renforcement du Contrôle) a reçu ce même jour une part importante des actions Seb détenues par les concertistes, soit 6,4% du capital, le concert continuant à détenir globalement 31,9% du capital. 'Fort de cet actif, et par le recours à la dette, HRC aura pour objet l'acquisition de titres Seb. Cet objectif sera poursuivi dans le temps, de manière progressive et dans le respect des règles boursières', précise le fabricant de petit électroménager.

