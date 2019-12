Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : corrige vers 135,3E, ne sort pas de son canal Cercle Finance • 05/12/2019 à 17:03









(CercleFinance.com) - SEB corrige vers 135,3E après avoir ricoche une fois de plus sous la borne supérieure d'un canal de consolidation latéral 143/136,5E. En cas d'enfoncement, les précédents supports (notamment celui des 134 du 28 octobre) puis les plus bas annuels (130,8E) du 15 août et 2 octobre seraient re-testés.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -3.82%