Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB: confirme sa guidance sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 5 532 ME sur les 9 premiers mois de l'année,, en hausse de 3,9 % à tcpc (et en baisse de 0,5 % en données publiées).



L'activité Grand Public a réalisé des ventes de 4 835 ME, en hausse de 1,2 % à tcpc (et en baisse de 4,4 % en données publiées). Les ventes de l'activité Professionnelle sont en progression à 697 ME, avec une hausse de 31 % à tcpc (+ 38 % en données publiées).



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) des 9 premiers mois de l'année s'est élevé à 389 ME, en hausse de 22 % par rapport à 2022 (319 ME).



Le Groupe confirme la guidance communiquée lors de l'annonce de ses résultats semestriels. Il vise une croissance des ventes à tcpc d'environ 5 %, avec une croissance positive des ventes à tcpc dans le secteur Grand public, une forte croissance des ventes à tcpc dans le secteur Professionnel et une croissance du ROPA d'au moins 10 %.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +6.72%