(CercleFinance.com) - Leader du SBF-120, SEB bondit de +7,5%, au-delà des 115E (ouvrant un 'gap' au-dessus des 110,4E), suite à l'annonce d'une croissance organique de 5,3 %, bien supérieure aux attentes.

Le titre efface la résistances des 114E des 28/12/2023 et 02/01/2024 pour s'ouvrir le chemin des 124E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées SEB Euronext Paris +5.24%