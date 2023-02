Seb bien orienté en Bourse

(AOF) - Seb s'adjuge 4,87% à 105,50 euros, signant la troisième plus forte hausse du SBF 120. Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires a fait état hier soir de ses résultats 2022 qui ressortent contrastés après une année 2021 record. Le groupe a dégagé un résultat net, part du groupe de 316 millions d'euros, en baisse de 30,3% après 454 millions un an plus tôt. L’EBITDA ajusté s’établit quant à lui à 875 millions d'euros, contre 1,04 milliard en 2021. Les ventes annuelles, à 7,96 milliards d'euros, accusent un repli de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

Cette baisse est à mettre au compte de quatre pays, qui représentent un tiers du chiffre d'affaires Grand Public : la France (en baisse de 22%), l'Allemagne (-13%), la Russie et l'Ukraine, ces deux pays actuellement en guerre où les ventes ont chuté de plus de 30%.

En revanche, la Chine a confirmé sa dynamique positive avec des ventes qui ont affiché une croissance organique de 5 % et franchi le cap des deux milliards d'euros.

Les ventes annuelles du Pôle Professionnel se sont établies à 725 millions d'euros, en progression de 15,6 % incluant une croissance organique de 9,2 % par rapport à 2021. Cette performance reflète un solide redressement en Café Professionnel (90 % du chiffre d'affaires professionnel), porté à la fois par les livraisons de machines et par les services.

L'équipement hôtelier a également réalisé une très belle année 2022, bénéficiant d'un fort effet de rattrapage par rapport à 2021.

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 22 février 2023, a proposé de distribuer, au titre de l'exercice 2022, un dividende de 2,45 euros par action, stable par rapport à celui versé en 2022 au titre de l'exercice 2021.

Côté perspectives, le groupe anticipe un redressement progressif de ses ventes Grand Public, une forte croissance de son chiffre d'affaires Professionnel ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle globale sur l'ensemble de l'année.

Les tendances de consommation restent à notre sens incertaines au moins au premier semestre 2023, L'inflation, les devises et la réouverture de la Chin sont autant d'inconnues", relève l'analyste TP Icap.

Qui conclut : "Au titre de 2023, nous supposons un CA en croissance de 2% et une marge d'activité à 8.4%. La visibilité reste limitée et le momentum encore pénalisé en première partie d'année mais il est important de se rappeler que le groupe a traversé absolument toutes les crises et dispose de nombreux leviers de croissance à long-terme".

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 3 mondiales et 14 régionales ;

- Revenus de 8,1 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 39 %, l’Asie (dont la Chine avec 22 %) pour 30% et les Amérique pour 13 % ;

- Activité historique dans les articles culinaires pour 35 %, derrière le petit électroménager pour 60 %, la diversification dans les produits professionnels (8 %) progressant rapidement ;

- Modèle d’affaires privilégiant la croissance par les complémentarités des marques et la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices (41,91 % du capital dont 32,81 % agissant de concert ), suivies du Fonds stratégique de participations (4,74 %) et de Peugeot Invest (4 %), le conseil d’administration de 17 membres étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont prenant la direction générale en juillet ;

- Bilan maîtrisé avec des capitaux propres de 3,1 Mds€ face à une dette de 2,5 Md€, soit un effet de levier de 2,7 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la croissance organique, une expansion internationale visant au leadership dans les pays, et la compétitivité ;

Stratégie d’innovation :

- dans les process industriels, pour optimiser les plateformes techniques,

- dans l’offre, avec 30 % du chiffre d’affaires réalisé sur des produits de moins de 18 mois d’existence et 3,5 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D (dépôt de 436 brevets),

- partenariats avec centres de recherche publics et, pour 5 à 10 % des ventes, avec des industriels avec 7 domaines de recherche- nourriture, robotique, chimie, physique, physiologie, sciences sociales et technologies de l'information,

- investissement, via le fonds Seb Alliance, dans les sociétés innovantes dans le bien-être, la connectivité et le développement durable, avec un focus sur les ventes en ligne,

- ouverture d’un pôle mondial d’innovation à Ecully ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 leviers :

- process industriel : éco-conception, logistique,

- révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie), actions pour les clients et la société (fonds SEB) ;

- Diversification dans le vélo électrique -Angell en France-, et les consoles de jeux ;

- Poursuite de la croissance de l’activité Professionnels, renforcée par l’achat de l’espagnol Zummo, n° 1 mondial des machines d’extraction de jus de fruits.

Défis

- Sensibilité de l’euro vs le yuan, le real, le rouble, la livre turque et le dollar ;

- Inflation des matières premières (50 % du chiffre d’affaires avec le 1/4 de la production localisé en Europe), envolée des coûts de frêt et approvisionnements heurtés, d’où un surcoût annuel de 300 M€ de charges et des tensions sur le fonds de roulement ;

- Repli, accéléré au 3ème trimestre, des ventes dans la division grand public, affectée par les pertes de pouvoir d’achat notamment en Russie-Ukraine et France-Allemagne ;

- Restructuration des activités en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, 1er marché du groupe en Europe ;

- Après un effritement des ventes et une chute de 40 % du bénéfice opérationnel à fin septembre, deuxième révision en baisse des objectifs 2022 : recul de 2,4 % des ventes à 7,9 Mds€ et d’une marge d’activité revenue entre 7 et 7,5 %.

