Seb: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Seb gagne plus de 2% avec des propos favorables d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' et porte son objectif de cours de 119 à 127 euros, voyant pour le fabricant de petit électroménager 'de nombreux atouts pour améliorer les marges dès 2023'.



'Dans un contexte incertain, l'exposition à la Chine (26% du CA) et au Professionnel (9% du CA) seront des facteurs de soutien à la croissance organique (attendue à respectivement +5% et +15%) à court et moyen terme', estime aussi l'analyste.





