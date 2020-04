Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : avertissement sur résultats et dividende réduit Cercle Finance • 09/04/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Seb annonce que 'la trajectoire de croissance organique des ventes et de progression du résultat opérationnel d'activité (ROA) hors Covid-19 mentionnée préalablement n'est plus de mise', et que son chiffre d'affaires et son ROA 2020 seront en baisse sensible. Il estime que la perte de chiffre d'affaires (grand public et professionnel) devrait être de l'ordre de 270 millions d'euros sur le premier trimestre, et anticipe une perte de chiffre d'affaires qui devrait être sensiblement supérieure à ce montant au deuxième trimestre. Le conseil d'administration a décidé de réduire d'un tiers, par rapport au dividende versé en 2019, le montant qui sera versé au titre de 2019. Le dividende proposé à l'assemblée générale du 19 mai, qui se tiendra à huis clos, sera donc de 1,43 euro par action.

Valeurs associées SEB Euronext Paris 0.00%