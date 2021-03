SEB ajuste le ratio d'échange et les seuils de montant de dividende par action des ORNAE

(AOF) - Suite à l'attribution gratuite d'actions le 3 mars 2021, décidée par le Conseil d'administration de Seb SA du 23 février 2021, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 au titre de la 19ème résolution, le ratio d'échange et les seuils de montant de dividende par action des Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) d'échéance novembre 2021 sont ajustés. Le nouveau ratio d'échange est ainsi de 1,094 actions par ORNAE, à compter du 3 mars 2021.

Les seuils de montant de dividende par action sont de 2,10 euros pour les dividendes au titre de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 et de 2,27 euros pour les dividendes au titre de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager avec un vaste portefeuille d marques (Tefal, Supor, Calor, Krups, Rowenta, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Panex, T-Fal...), dont 3 mondiales et 14 régionales ;

- Revenus de 7, 4 MdsE répartis entre l'Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 45 %, l'Asie-Pacifique pour 31 %, dont 24 % pour la Chine, puis les Amérique, 1/3 des 8 produits culinaires vendus par seconde étant des articles culinaires (casseroles, poêles...) ;

- Modèle d'affaires privilégiant la croissance par les complémentarités des marques et la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l'économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices (30,66 % du capital et 32,27 % des droits de vote) et par le Fonds stratégique de participations (5 %), le conseil d'administration de 17 membres étant présidé par Thierry de La Tour d'Artaise, directeur général ;

- Situation financière solide avec une notation A2 de la dette, de 2 Mds€ à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie fondée sur :

- l'innovation :

- dans les process industriels, pour optimiser les plateformes techniques,

- dans l'offre, avec 30 % du chiffre d'affaires réalisé sur des produits de moins de 18 mois d'existence et 3,5 % du chiffre d'affaires consacré à la R&D (portefeuille de 500 brevets),

- partenariats avec centres de recherche publics et, pour 5 à 10 % des ventes, avec des industriels tels Nestlé ou l'Oréal pour le design et la distribution des produits, avec 7 domaines de recherche- nourriture, robotique, chimie, physique, physiologie, sciences sociales et technologies de l'information,

- l'investissement, via le fonds Seb Alliance, dans les start-up innovantes opérant dans le bien-être, la connectivité et le développement durable, avec un focus sur les ventes en ligne -25 % des ventes ;

- une croissance externe ciblée sur les entreprises innovantes à marque forte ;

- Stratégie environnementale structurée en 3 piliers, -révolution circulaire (lancement des forfaits réparation), actions pour les clients et réductions des émissions de CO2 ;

- Reprise au 2nd semestre de la croissance des ventes des allemands EMSA (50 % du marché des ustensiles de cuisine) également présent en Chine et au Vietnam, et WMF (28 % du marché mondial des machines à café professionnelles), le café étant le dernier relais de croissance du groupe, renforcé par l'achat de l'américain Wilbur Curtis ;

- Diversification avec le prochain lancement en France du vélo électrique Angell.

Défis

- Impact négatif des matières premières (5O % du chiffre d'affaires) sur le résultat, plus du 1/4 de la production étant localisé en Europe ;

- Forte sensibilité à la parité de l'euro contre le yuan (15 % des ventes), le real brésilien (8 % du chiffre d'affaires), le rouble (6 % des ventes), la livre turque et le dollar américain ;

- Impact de la pandémie : recul de 9 % du chiffre d'affaires à fin septembre, notamment dans les activités avec les hôtels, restaurants et cafés ;

- Réaction à la pandémie : réduction des coûts, des investissements et du fonds de roulement ;

- Anticipations 2020 : recul de 5 à 6 % des ventes et de 25 à 30 % du résultat opérationnel ;

