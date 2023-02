Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: achète La San Marco, marque 'icône des machines à café' information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le Groupe SEB annonce l'acquisition de La San Marco, une entreprise familiale du Groupe Massimo Zanetti Beverage (MZBG), spécialisée dans la production et la distribution de machines à café professionnelles.



Société fondée en 1920 et présentée comme 'l'icône italienne des machines à café professionnelles', La San Marco fabrique, commercialise et distribue des machines à café et des broyeurs professionnels.



La société détient de nombreux brevets lui garantissant un avantage concurrentiel important, souligne Seb.



Avant son rachat total par le Groupe SEB, La San Marco était détenue à 85,3% par le Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), à 9,6 % par des actionnaires minoritaires et disposait de 5,1 % d'actions auto-détenues.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +1.67%