Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb accuse une baisse de 6,3% de son résultat opérationnel d'activité au T2 Reuters • 23/07/2020 à 06:37









23 juillet (Reuters) - * SEB-RECUL DE 8,4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS AU T2 * SEB-LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D'ACTIVITÉ BAISSE DE 6,3% AU T2 * SEB DIT AVOIR ENREGISTRÉ UN T2 MEILLEUR QUE PRÉVU * SEB CONFIRME QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D'ACTIVITÉ SERONT EN "BAISSE MARQUÉE" EN 2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées SEB Euronext Paris +1.04%