Seb: 350 millions d'euros levés dans le cadre d'un placement

(CercleFinance.com) - Le groupe français de petit électroménager Seb a annoncé lundi avoir levé 350 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau placement privé.



Ce financement, émis au mois de décembre sur le marché allemand des 'Schuldschein', est réparti en trois maturités de respectivement cinq, sept et 10 ans, précise le groupe dans un bref communiqué.



D'un montant initialement prévu à 200 millions d'euros, le placement a été porté à 350 millions du fait d'une très forte sursouscription, le livre d'ordres ayant dépassé le seuil du milliard d'euros.



D'après Seb, ce succès témoigne de la 'confiance' des investisseurs dans sa stratégie et ses perspectives.



Cette nouvelle émission doit permettre de refinancer les instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de la dette et de bénéficier de conditions de financement jugée 'très attractives'.



Le 'Schuldschein' est un prêt typiquement émis par des entreprises moyennes ou grandes ayant un chiffre d'affaires inférieur à cinq milliards d'euros, mais disposant d'une bonne qualité de crédit.



Pour mémoire, Seb bénéficie d'une notation 'A2' de la part de Standard & Poor's pour ce qui concerne sa dette de court terme.



Le groupe a par ailleurs annoncé avoir finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 millions d'euros, pour une durée de cinq ans avec deux options d'extension d'un an.



L'action Seb était en léger repli (-0,5%) lundi sur le marché parisien, en ligne avec le repli de l'indice SBF 120.





