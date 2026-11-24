Seaport lance sa couverture sur Tesla et Rivian avec une recommandation « acheter », et sur Lucid avec une recommandation « vendre »

** Seaport Research Partners lance la couverture de Tesla TSLA.O et Rivian RIVN.O avec une recommandation « acheter », et celle de Lucid LCID.O avec une recommandation « vendre »

** La société de courtage fixe un objectif de cours de 475 dollars pour Tesla, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 23 % par rapport au dernier cours de clôture; de 18 dollars pour Rivian, soit un potentiel de hausse d’environ 60 %; et de 1 dollar pour Lucid, ce qui implique un potentiel de baisse d’environ 62 %

** Concernant TSLA, Seaport estime que le robotaxi est le principal moteur de valeur et prévoit que l’activité affichera, d’ici fin 2027, un chiffre d’affaires récurrent annuel compris entre 3 et 4 milliards de dollars; la société s’attend également à ce que son logiciel de conduite entièrement autonome stimule la demande de véhicules aux États-Unis

** La société de courtage désigne Rivian comme son premier choix parmi les constructeurs de véhicules électriques, estimant que son SUV R2 pourrait se hisser à une solide deuxième place sur le marché américain des véhicules électriques, derrière le Model Y de Tesla

** Lucid devra probablement lever un montant de capitaux équivalent à sa valeur boursière actuelle au cours des 12 à 18 prochains mois, et la société de courtage ne voit aucune voie crédible vers la rentabilité

** Seaport s'attend à ce que l'adoption des véhicules électriques aux États-Unis, hors TSLA et RIVN, reste faible en 2027