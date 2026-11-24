** Seaport Research Partners lance la couverture de Tesla TSLA.O et Rivian RIVN.O avec une recommandation « acheter », et celle de Lucid LCID.O avec une recommandation « vendre »
** La société de courtage fixe un objectif de cours de 475 dollars pour Tesla, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 23 % par rapport au dernier cours de clôture; de 18 dollars pour Rivian, soit un potentiel de hausse d’environ 60 %; et de 1 dollar pour Lucid, ce qui implique un potentiel de baisse d’environ 62 %
** Concernant TSLA, Seaport estime que le robotaxi est le principal moteur de valeur et prévoit que l’activité affichera, d’ici fin 2027, un chiffre d’affaires récurrent annuel compris entre 3 et 4 milliards de dollars; la société s’attend également à ce que son logiciel de conduite entièrement autonome stimule la demande de véhicules aux États-Unis
** La société de courtage désigne Rivian comme son premier choix parmi les constructeurs de véhicules électriques, estimant que son SUV R2 pourrait se hisser à une solide deuxième place sur le marché américain des véhicules électriques, derrière le Model Y de Tesla
** Lucid devra probablement lever un montant de capitaux équivalent à sa valeur boursière actuelle au cours des 12 à 18 prochains mois, et la société de courtage ne voit aucune voie crédible vers la rentabilité
** Seaport s'attend à ce que l'adoption des véhicules électriques aux États-Unis, hors TSLA et RIVN, reste faible en 2027(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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