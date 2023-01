Séance volatile pour le yen

" La BoJ reste un facteur d'incertitude. Toutefois, les choses resteront calmes jusqu'à la prochaine décision (le 10 mars). D'ici là, tous ceux qui le souhaitent peuvent écouter les commentaires de Kuroda et de ses collègues. Je n'ai pas vraiment l'intention de le faire. Car personne n'était en mesure de prédire l'étape de décembre, même s'il avait écouté Kuroda à l'approche de la décision " a commenté Commerzbank, évoquant le président de la BoJ.

