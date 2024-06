Séance positive pour les indices européens, en berne pour Carrefour

(AOF) - Les marchés européens ont confirmé leur rebond d'hier au sortir d'une séance rythmée par plusieurs statistiques. Si le taux d'inflation en zone euro a accéléré sur un an en mai, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Carrefour a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne. Bercy réclamerait 200 millions d'euros d'amende contre le distributeur, dénonçant des "pratiques abusives au détriment de ses franchisés et locataires gérants". Le CAC 40 a gagné 0,76% à 7628 points et l'EuroStoxx 50 progressé de 0,65% à 4912 points.

Shell Eastern Trading Pte. Ltd, filiale de Shell (+0,28% à 2733,50 pence à Londres) a conclu un accord avec Carne Investments Pte. Ltd (filiale indirecte à 100% de Temasek) pour acquérir 100% des actions de Pavilion Energy Pte. Ltd. Cette dernière est une entreprise mondiale de négoce de gaz naturel liquéfié (GNL) dont le volume d'approvisionnement contractuel est d'environ 6,5 millions de tonnes par an (mtpa). Aucun détail financier n'a été divulgué. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

A Paris, Carrefour a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, reculant de 4,26% à 13,92 euros. D'après des révélations de La Lettre, le ministère de l’Économie et des finances réclamerait 200 millions d’euros d’amende contre le distributeur pour la gestion de son réseau de franchise. Bercy dénonce des "pratiques abusives au détriment de ses franchisés et locataires gérants". En décembre 2023, l'Association des franchisés de Carrefour avait déposé une plainte collective auprès du tribunal de commerce de Rennes pour violations contractuelles et pratiques abusives" contre le distributeur.

Schneider Electric (+2,02% à 227,60 euros) a fini dans le vert ce mardi. Jefferies passe de Conserver à Achat sur le titre et relève son objectif de cours à 260 euros, contre 175 euros précédemment. Le broker considère que les perspectives de croissance de Schneider "sont plus durables que ce que nous avions anticipé précédemment". Jefferies prévoit "une bonne surprise au niveau des marges relativement aux attentes des analystes grâce à un volume et à des prix élevés dans le secteur de la gestion de l'énergie, tant pour l'exercice 2024 que pour l'exercice 2025".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,6% en mai contre 2,4% en avril, a indiqué ce mardi Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 6,1%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,7% en mai contre 2,6% en avril. Un an auparavant, il était de 7,1%.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 47,5 en juin contre 49,6 attendus et 47,1 en mai.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +0,3% et après une baisse de 0,2% en avril. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 0,1%.

La production industrielle a augmenté de 0,9% en mai aux Etats-Unis après avoir été stable en avril. Le consensus s'élève à +0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est élevé à 78,7% en mai contre 78,6% attendus après 78,2% en avril.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,3% en avril comme attendu, après un repli de 0,1% le mois précédent.

A la clôture, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,0739 dollar.