Séance morose sur les marchés européens, pluie de résultats

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en nette baisse cette séance animée par les résultats des sociétés, à l'exception du Footsie 100 qui a touché un plus haut historique. L'inflation a progressé plus que prévu au premier trimestre outre-Atlantique, suscitant un bond des taux longs. Sanofi a caracolé en tête du CAC 40 ce jeudi après avoir confirmé ses perspectives de bénéfices. Dassault Systèmes a par contre été sanctionné en raison d'une publication mitigée. L'indice CAC 40 a perdu 0,93% à 8016,65 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,99% à 4940,41 points.

Suite aux récentes rumeurs de presse, le conseil d'administration du groupe minier Anglo American confirme avoir reçu "une proposition de regroupement non sollicitée, non contraignante et hautement conditionnelle" de la part de BHP , producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite. Suite à cette confirmation, l'action Anglo American a bondi de 15,70% à 2 551,25 pence à la Bourse de Londres, permettant à l'indice FTSE 100 de battre un record à plus de 8100 points.

Sanofi (+4,47% à 91,62 euros) a clôturé en tête du CAC 40 ce jeudi. Le groupe a confirmé s'attendre à ce que le bénéfice par action de ses activités reste à peu près stable si l'on exclut l'impact de la hausse attendue du taux effectif d'imposition à 21%. Jefferies reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 115 euros, soulignant que les résultats du 1er trimestre dépassent le consensus et que la confirmation des perspectives était anticipée.

A l'occasion de la publication de ses comptes du premier trimestre, Atos (- 5% à 1,89 euro) a annoncé une révision du plan d'affaires 2024-2027 entrainant une augmentation du besoin de nouvelles liquidités. Le groupe n'a pas fourni plus de précision. Début avril, le groupe informatique en difficulté avait évalué ses besoins de refinancement à 1,2 milliard d'euros. Atos avait alors précisé que 600 millions d'euros de liquidités sont nécessaires pour financer l'activité sur la période 2024-2025. Il a également besoin de 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et de 300 millions d'euros de lignes de garanties bancaires additionnelles. Une communication au marché sera faite dans les jours à venir.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires en France s'est légèrement dégradé en avril par rapport à mars, a indiqué l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, a perdu un point. À 99, il repasse juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte de la situation conjoncturelle moins favorable dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail.

La première estimation du PIB américain au premier trimestre est ressortie sous les attentes, à 1,6% contre un consensus de 2,5%.

L'inflation a progressé plus que prévu sur cette période Outre-Atlantique. L'indice des prix PCE a augmenté de 3,7% dans sa version core contre 3,4% attendus et 2% au quatrième trimestre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 207 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 214 000 après 212 000 la semaine précédente.

Les promesses de ventes de logements ont augmenté de 3,4% en mars alors qu'elles étaient anticipées en progression de 1%.

Vers 17h40, l' euro gagne 0,20% à 1,0718 dollar.