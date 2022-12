Séance en rouge vif pour les Bourses mondiales après les positions des banques centrales

Les bourses européennes ont connu leur pire séance depuis six mois jeudi, prenant peur après le ton nettement plus agressif qu'attendu de la Banque centrale européenne tandis que les perspectives économiques dégradées ont tourmenté Wall Street.

Les places de la zone euro ont accusé le coup : Paris a cédé 3,09%, Francfort 3,28% et Milan 3,45%, leur pire chute depuis au moins six mois. Londres a reculé plus modestement (-0,95%), avec le ton plus accommodant de la Banque d'Angleterre.

Au lendemain de la Réserve fédérale américaine, qui avait déjà bousculé Wall Street, les marchés américains ont cédé encore plus de terrain à la suite d'indicateurs économiques médiocres: le Dow Jones a reculé de 2,25%, le S&P 500 de 2,49% et le Nasdaq a plongé de 3,23%.

Dernière d'une longue série, la Banque centrale européenne n'a guère innové par rapport aux autres banques centrales: elle a augmenté ses taux directeurs mais de manière plus modeste que lors de ses précédentes réunions (0,5 point de pourcentage).

Si les marchés ont paniqué, c'est surtout en observant que l'institution avait revu "énormément à la hausse" ses projections d'inflation pour les prochaines années. En conséquence, des hausses de taux plus fortes et régulières sont attendues dans les prochains mois, relève Nicolas Leprince, gérant d'Edmond de Rothschild AM.

La chute des actions s'est accompagnée d'une flambée du coût du crédit pour les Etats. L'intérêt de la dette publique italienne à 10 ans passait à 4,13%, contre 3,85% la veille. L'écart se creusait nettement avec le taux de la dette allemande à 10 ans, la référence en Europe, qui atteignait 2,07%.

A l'inverse, le coût de l'emprunt pour les Etats-Unis baissait légèrement à 3,45%, signe de la crainte de l'arrivée d'une récession pour la première économie mondiale.

"La combinaison d'un BCE préoccupée et des faibles données économiques" aux Etats-Unis mais aussi en Chine "a rendu les marchés inquiets qui jusqu'ici n'avaient pas pris en compte le risque d'un atterrissage difficile avec une récession plus marquée", a indiqué Karl Haeling à l'AFP.

Les indicateurs économiques du jour ont en effet été très mauvais aux Etats-Unis: les ventes au détail ont reculé plus qu'anticipé au mois de novembre tandis que la production industrielle en novembre, mesurée par la Fed, a ralenti de 0,2%, plombée par l'activité manufacturière.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) avait donné le ton. Elle a certes réduit comme attendu le rythme de son resserrement monétaire mais a signifié qu'elle s'attendait désormais à ce que son principal taux directeur dépasse 5% l'an prochain, un niveau plus élevé que celui attendu par les marchés.

Jeudi, les banques centrales de Suisse et de Norvège ont aussi délivré un message similaire, alors que la Banque d'Angleterre est apparue plus divisée.

En Asie, les Bourses ont aussi accusé le coup après la chute des ventes au détail en Chine en novembre, plus sévère que prévu (-5,9% sur un an). Cela a contribué à la débandade des valeurs du luxe en Europe, dont Kering -5,76% ou Hermès (-5,10%) à Paris.

Technologie plie sous les taux

Les grands noms du secteur de la technologie, très sensibles aux hausses de taux d'intérêt, ont accusé le coup comme Meta (Facebook) qui a perdu 4,47%, Microsoft (-3,19%) ou Netflix (-8,63%). La déprime des ventes au détail a affecté aussi Amazon, le numéro de la distribution en ligne (-3,42%).

En Europe, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a chuté de 4,88% et le spécialiste allemand des logiciels SAP, de 4,32%.

Le dollar conquérant

Le dollar est revenu conquérant, soutenu par le discours volontariste de la banque centrale américaine (Fed) mais surtout par une atmosphère générale d'aversion pour le risque.

Vers 20H40 GMT, le billet vert gagnait 0,55% face à la monnaie unique, à dollar pour un euro.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est replié de 1,80%, pour clôturer à 81,21 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en janvier, il a lui perdu 1,51%, à 76,11 dollars.

