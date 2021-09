Séance calme en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi et connaître une séance calme en raison de la fermeture de Wall Street.

Le contrat à terme sur l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait perdu 1,08%, réagissant négativement à la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain.

En août, seulement 235.000 emplois ont été créés aux Etats-Unis, nettement moins que les 750.000 attendus par les économistes. Cependant, les salaires ont augmenté, ce qui pourrait pousser les prix à la consommation vers le haut également.

Jeffrey Halley, analyste chez Oanda, retient que "le nombre d'emplois total aux États-Unis est toujours inférieur de plus de 5 millions à ce qu'il était avant la pandémie".

Une fois ce constat fait, "il n'est plus question que le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale donne le signal d'un ralentissement des achats d'actifs lors de la réunion de ce mois-ci", selon lui.

"Ajoutez à cela la faiblesse des statistiques chinoises de la semaine dernière, qui ont généralement quelques mois d'avance sur celles des États-Unis" et les pro-resserrement monétaire "battent en retraite", conclut-il.

Une bonne nouvelle puisque cela signifierait que les marchés vont pouvoir bénéficier des abondantes liquidités des banques centrales pendant encore un moment.

Avant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed américaine, c'est la Banque centrale européenne (BCE) qui tient cette semaine sa réunion.

Aucun changement majeur n'est attendu de la part de l'institution mais après une forte accélération de l'inflation en août dans la zone euro, certains membres ont plaidé pour un resserrement monétaire.

Ce lundi, les marchés prendront connaissance des commandes industrielles de juillet en Allemagne. Mais la séance devrait rester calme en l'absence des investisseurs américains et canadiens, toujours en week-end en raison d'un jour férié.

Par ailleurs, en France, selon une enquête de la Confédération des PME (CPME), plus d'un tiers (34%) des PME s'attendent à une dégradation de leur situation au second semestre 2021 par rapport au premier.

Valeurs à suivre

TotalEnergies: le gouvernement irakien et le producteur français de pétrole et de gaz ont signé dimanche à Bagdad un contrat de 10 milliards de dollars d'investissement dans la production pétrolière, gazière et solaire du pays, confronté à une crise énergétique aigüe, qui seront suivis par 17 milliards supplémentaires dans une phase future.

Stellantis: la pénurie de semi-conducteurs continue de toucher la production du constructeur automobile en France, plusieurs usines tournant en sous-régime.

