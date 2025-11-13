Sealed Air s'envole après l'annonce de négociations sur une rachat par Clayton Dubilier & Rice

13 novembre - ** Les actions de la société d'emballage Sealed Air SEE.N sont en hausse de ~21% à 43,99 $ en pré-marché ** La société d'investissement Clayton Dubilier & Rice est en pourparlers pour acquérir co dans le cadre d'une opération de rachat, selon des rapports datant de mercredi

** La société de courtage RBC indique que les considérations d'évaluation pointent vers une valeur de rachat supérieure à 50 $

** Ancora Alternatives, un investisseur activiste de SEE, devrait faire pression pour un rachat, car il a facilité d'autres démantèlements

** Les analystes de Jefferies voient une fourchette de prix de rachat par action de 40 à 48 dollars, et ajoutent que la société pourrait plaider en faveur d'une fourchette plus élevée, son segment de protection étant à un creux cyclique après plusieurs années de baisse des volumes et des bénéfices

** La note moyenne de 18 courtiers analystes est "acheter"; avec un PT médian de 42,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 7,5 % depuis le début de l'année