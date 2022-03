Seagen : partenariat avec Sanofi sur des anticorps contre le cancer

(AOF) - Sanofi et et la biotech américaine Seagen ont conclu un accord exclusif de collaboration en vue de la conception, du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu'à trois formes de cancer. Cette collaboration prendra appui sur la technologie exclusive des anticorps monoclonaux (mAb) de Sanofi et sur la technologie exclusive ADC de Seagen. Les ADC sont des anticorps conçus pour délivrer des médicaments anticancéreux puissants aux cellules tumorales exprimant une protéine spécifique. Sanofi a actuellement un ADC en développement.

Aux termes de cette collaboration, Seagen et Sanofi co-financeront les activités de développement globales et partageront les bénéfices à parts égales. De plus, Sanofi versera un montant forfaitaire à Seagen pour chacune des trois cibles qui seront sélectionnées. La première cible de cette collaboration a déjà été désignée.

"Cette collaboration permettra de combiner des molécules et des plateformes pour dégager des synergies en vue de produire des candidats-médicaments ayant le potentiel de redonner espoir aux patients atteints d'un cancer et à leurs familles. Nous sommes impatients d'unir nos forces avec celles de Seagen pour concevoir et développer conjointement des médicaments prometteurs en faisant progresser la science des conjugués anticorps-médicaments", a commenté le Dr John Reed, Ph. D. responsable Monde, Recherche et Développement de Sanofi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.