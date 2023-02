SCPI Epsilon 360° : performance globale de plus de 7% en 2022

(AOF) - Lancée fin 2021, la SCPI Epsilon 360°, labellisée ISR, est investie dans l’immobilier tertiaire (commerces, santé, bureaux, activité, santé, logistique…), exclusivement sur des actifs de taille unitaire inférieure à 10 millions d'euros. Au terme de l’année 2022, la SCPI confirme ses ambitions en termes de performances et affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.

Par ailleurs, la valeur de reconstitution estimée par part de la SCPI s'élève à 272,58 euros à fin 2022. Calculée sur la base des valeurs d'expertise du patrimoine à fin 2022, cette valeur est supérieure de 9% au prix de souscription actuellement en vigueur de 250 euros. Cette performance illustre toute la pertinence de la stratégie d'investissement sélective et opportuniste dédiée aux " smallcaps ".

Depuis son lancement, Epsilon 360° a collecté plus de 40 millions d'euros, investis à 11% en Ile de France, 44% en métropoles régionales et 45% dans les villes moyennes. Le patrimoine est diversifié avec environ 50% du patrimoine investi dans des commerces, notamment de périphérie, et environ 30% dans des locaux mixtes bureaux/activités.

A date, la SCPI compte plus de 600 associés, 17 actifs avec 28 locataires, dont des grandes enseignes comme Grand Frais, Carrefour, Auchan, La Vie Claire, Babilou, Marie Blachère, Générale d'Optique, Action… avec un taux d'occupation de 100%. La taille moyenne des actifs est de 2,4 millions d'euros à ce jour.