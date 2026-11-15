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Scott Bessent affirme que Nvidia doit « se tourner vers l'extérieur » pour trouver un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 16:21

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche que Nvidia devait « se tourner vers l'extérieur » pour trouver un nouveau directeur général, après la démission de Jensen Huang suite à la révélation de relations extraconjugales.

Scott Bessent s'exprimait dans l'émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

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