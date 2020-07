Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Score : devra préserver les 22,2E, sinon chute vers 19,3E Cercle Finance • 27/07/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - Scor accélère sa baisse (-5% vers 22,35E) après la cassure du plancher des 23,4E du 24 juin au 10 juillet. Comme prévu, Scor chute en direction des 22,2E, son plancher du 24 avril (inauguration du corridor de consolidation latéral sous 26,5E) au 29 mai dernier. L'objectif suivant se situe vers 19,3E, l'ex-support du 23 mars puis 3 avril.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -4.51%