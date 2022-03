Score anticipe une contraction de plus de 10% de l'économie russe cette année

(AOF) - L'économie russe pourrait se contracter de plus de 10 % cette année en raison de la hausse de l'inflation, du durcissement des conditions financières, des sorties de capitaux et des sanctions, anticipe Score. L'agence de notation anticipait auparavant une expansion de 2,7%. Son estimation actuelle est sujette à d'importantes incertitudes en fonction de la durée et des conséquences plus larges de la guerre, de l'ampleur de la crise financière en Russie et de la probabilité de nouvelles sanctions internationales.

À plus long terme, les répercussions de la guerre et des sanctions sapent le potentiel de croissance à moyen terme déjà timide du pays, que Score estimait à environ 1,5-2 % avant le conflit - modeste pour une économie dont le revenu par habitant est comparativement faible, soit environ 12 000 dollars en 2021.