Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: 'tout en oeuvre pour améliorer sa rentabilité' information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - En réaction à la décision prise le 16 novembre par S&P Global Ratings d'abaisser ses notes de solidité financière et de crédit émetteur à long terme de 'AA-' à 'A+' (avec une perspective stable), Scor affirme mettre 'tout en oeuvre pour améliorer sa rentabilité'.



Le réassureur reconnait avoir effectivement traversé une période difficile, mais affirme être 'néanmoins parvenu à maintenir un niveau de solvabilité élevé' et 'poursuivre activement toute une série de mesures fortes pour redresser sa rentabilité technique'.



Ajoutant que l'environnement de l'année qui s'ouvre est favorable, le groupe français déclare 'préparer activement les renouvellements de janvier 2023, placés entièrement sous le signe de la rentabilité technique'.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -1.05%