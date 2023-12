Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : teste un premier support vers 28E information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Scor teste un premier support vers 28E (22 août, 5 septembre, période du 7 au 9/11) mais il faudra surtout se montrer vigilant en cas de pullback vers 27E, le plancher crucial des 27/10 et 10/11... avec un repli possible vers 25,6E.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -1.91%