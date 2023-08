Scor: termine dans le vert, un broker relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 17:38

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain de près de 1% profitant de l'analyse positive de Deutsche Bank. L'analyste a annoncé mardi avoir revu à la hausse son objectif de cours sur le titre Scor, qui passe de 30 à 34 euros, estimant que le réassureur français a désormais le vent en poupe.



Bien que le titre affiche un rendement total (dividende compris) de près de 35% cette année, à comparer avec un gain de 10% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Insurance, l'action ne se négocie qu'autour de 5,5 fois ses résultats à horizon 2025, fait remarquer l'analyste, qui évoque une décote 'significative' par rapport aux PER sur lesquels se traitent ses comparables, compris entre huit et 11x.



Pour l'intermédiaire, il devient pourtant 'de plus en plus évident que le groupe est en train de prendre les mesures qu'il faut et que ses initiatives devraient bientôt porter leurs fruits'.



Deutsche Bank dit ainsi percevoir un potentiel de revalorisation de plus de 50% pour le titre, qu'il continue de recommander à l'achat et dont il fait l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur.