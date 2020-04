Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : succès des renouvellements P&C en avril Cercle Finance • 22/04/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Scor annonce qu'à l'issue des renouvellements du 1er avril 2020, sa division Scor Global P&C augmente son volume de primes brutes en réassurance de 5,7% à taux de change constants, pour atteindre 504 millions d'euros, avec une augmentation tarifaire moyenne de 6,6%. Le réassureur souligne que l'Asie-Pacifique représente 57% des renouvellements du 1er avril, avec deux marchés principaux que sont le Japon et l'Inde. Aux États-Unis, Scor Global P&C indique poursuivre une 'politique de souscription très maîtrisée'.

