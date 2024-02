Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: succès des renouvellements de janvier 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Lors des renouvellements de janvier 2024, Scor affiche une croissance d'EGPI (estimation de revenu brut des primes par année de souscription) de 13,6% en comparaison avec l'EGPI au 1er janvier 2023, dépassant l'hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026.



Le groupe explique que la demande de couverture de réassurance continue d'augmenter, et que 'bien que l'offre de capacité disponible progresse par rapport à l'année dernière, le déséquilibre entre l'offre et la demande demeure'.



'Dans ce contexte, Scor affiche une croissance de ses lignes d'activité cibles, conserve des termes et conditions attrayants et améliore la rentabilité de son portefeuille de réassurance P&C (dommages)', poursuit-il.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +3.40%