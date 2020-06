Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : Standard & Poor's a confirmé sa note Cercle Finance • 18/06/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Standard & Poor's a confirmé la note de solidité financière de Scor à ' AA- ' et sa perspective à ' stable ', reconnaissant la capacité du groupe à absorber le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Selon l'agence de notation, cette décision reflète le fait qu'elle s'attend à ce que Scor ' maintienne un niveau de solvabilité - mesuré selon le modèle de capital de S&P - supérieur au niveau 'AAA' et améliore sa rentabilité en 2021 et 2022, en s'appuyant sur sa position commerciale de premier plan tant en réassurance vie qu'en réassurance de dommages et de responsabilité '. Denis Kessler, Président et Directeur général de Scor, a déclaré : ' Cette décision atteste de la résilience de son modèle économique, notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Cette décision de Standard & Poor's démontre clairement la pertinence de notre stratégie en tant que réassureur global de premier plan. '

