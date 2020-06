SCOR : soutien plus important des actionnaires à la rémunération de Denis Kessler

(AOF) - L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de Scor SE s'est tenue à Paris le 16 juin 2020 et l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées. La numéro 5 sur les éléments de la rémunération du PDG, Denis Kessler, a été approuvée à un peu plus de 78% et la numéro 7 sur la politique de rémunération de Denis Kessler a obtenu un peu moins de 69% de votes favorables. L'année dernière, la rémunération du PDG de l'assureur avait été approuvée avec un peu moins de 55% des voix.

En raison du Covid-19, Denis Kessler a renoncé à 30% de sa rémunération variable annuelle au titre de l'exercice 2019.

