Scor : son fonds Atropos franchit les 2 milliards de dollars sous gestion

(AOF) - Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du groupe Scor, annonce que Scor ILS Fund - Atropos (" Atropos "), son fonds phare en gestion sur le marché des titres adossés aux risques d'assurance, ou Insurance-Linked Securities (" ILS "), dépasse les 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les encours sous gestion du fonds ont progressé significativement sur l'année écoulée, preuve d'excellents résultats de gestion dans un contexte marqué par le passage de l'ouragan Ian.

L'ouragan Ian est la deuxième catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire de l'industrie de l'assurance, qui a causé des dégâts considérables en Floride. " Notre philosophie d'investissement fondée sur la transparence, la maitrise des risques et leur diversification a ainsi pu être éprouvée, confirmant à nouveau la robustesse de notre approche ", explique Scor.

Scor Investment Partners confirme ainsi sa position d'acteur de premier plan sur le segment des ILS. Sous la responsabilité de Sidney Rostan, la plateforme ILS de SCOR Investment Partners, totalise désormais près de 3,2 milliards de dollars d'encours sous gestion.

Au côté d'Atropos, SCOR ILS Fund – Atropos Catbond Fund, le second fonds phare de la plateforme investit uniquement dans les obligations catastrophes et représente plus de 790 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Les conditions sur le marché des ILS continuent d'être porteuses en ce début d'année 2023, que ce soit sur le segment des obligations catastrophes ou celui des transactions de réassurance privées. Le marché primaire reste très actif. Il est porté par une demande de protection soutenue, et les rendements sont historiquement attractifs. Ces conditions favorables permettent d'améliorer la performance attendue tout en réduisant les risques des portefeuilles.