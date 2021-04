Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : 'solides renouvellements' au 1er avril Cercle Finance • 16/04/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Scor revendique de 'solides renouvellements' au 1er avril 2021, avec une croissance des primes brutes de réassurance de 14,3% à taux de change constants, atteignant 600 millions d'euros, avec une hausse tarifaire moyenne de 4,3%. 'Cette poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions confirme pleinement les perspectives positives pour les renouvellements de 2021 annoncées en septembre 2020 et déjà observées en janvier', juge le groupe. L'essentiel du portefeuille renouvelé au 1er avril concerne l'Asie-Pacifique (64%), dont le Japon et l'Inde constituent les principaux marchés. Aux États-Unis (16% des primes à renouveler au 1er avril), Scor poursuit une politique de souscription maîtrisée.

