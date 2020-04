Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : salue la décision de l'agence de notation Fitch Cercle Finance • 24/04/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le Groupe salue la décision de l'agence de notation Fitch de confirmer sa note de solidité financière à ' AA- ' (très forte), ainsi que sa note de crédit émetteur à ' A+ '. Fitch a également affirmé les notes des filiales opérationnelles de Scor. Ces notations ont une perspective stable. Selon Fitch, cette décision reflète son ' appréciation actuelle de l'impact de la pandémie de coronavirus, y compris son impact économique, sur la base d'un ensemble d'hypothèses '. ' Fitch ne prévoit pas de détérioration significative de la solidité financière de SCOR à moyen terme, dans l'hypothèse d'un niveau de sinistralité normal en matière de catastrophes naturelles ' souligne le groupe. L'agence conclut en soulignant qu'elle ' s'attend à ce que les sinistres liés à la pandémie de COVID-19 soient absorbables par SCOR ' et ajoute qu'elle ' prévoit que la rentabilité du Groupe aura retrouvé un niveau normalisé d'environ 8% de rendement sur les capitaux propres (ROE) d'ici fin 2021 '.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +4.06%