SCOR : S&P confirme sa note

(AOF) - Scor annonce avoir été informé de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's de confirmer la note de solidité financière du groupe et de ses principales filiales à « AA- ». Cette notation a une perspective stable.

Selon l'agence de notation, cette décision reflète le fait qu'elle s'attend à ce que le réassureur " maintienne un niveau de solvabilité - mesuré selon le modèle de capital de S&P - supérieur au niveau 'AAA' et améliore sa rentabilité en 2021 et 2022, en s'appuyant sur sa position commerciale de premier plan tant en réassurance vie qu'en réassurance de dommages et de responsabilité ".

S&P considère notamment que le groupe " continue à bénéficier d'une solvabilité suffisamment élevée pour faire face à davantage de volatilité sur les marchés et à d'éventuels sinistres industriels et commerciaux ou catastrophes naturelles de grande ampleur, auxquels il continue à être exposé ".

