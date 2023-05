Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: retour aux bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor annonce un résultat net de 311 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, comparé à une perte nette de 35 millions un an auparavant, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 29,7%.



Les revenus bruts d'assurance ont reculé de 2% à 3,93 milliards d'euros et les primes brutes émises ont augmenté de 0,6% à 4,74 milliards, avec une baisse de 1,8% en P&C (Property and Casualty), mais une progression de 2,9% en L&H (Life and Health).



La valeur économique du groupe est mesurée selon le référentiel IFRS 17 à 9,78 milliards d'euros au 31 mars, en hausse de 9,4% par rapport à fin 2022, et le ratio de solvabilité est estimé à 219%, dans le haut de la plage de solvabilité optimale.





