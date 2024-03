Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: retour à un BPA positif au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Scor publie un BPA de 0,91 euro au titre du quatrième trimestre 2023, contre une perte de 1,99 euro par action un an auparavant, 'porté notamment par une performance solide de l'activité P&C et par une amélioration du taux de rendement des actifs investis'.



Sur l'ensemble de l'exercice, le réassureur a dégagé un résultat net record de 812 millions d'euros, se traduisant par un rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 18,1%, et a fait croitre sa valeur économique de 8,6% à hypothèses économiques constantes.



Un dividende courant de 1,8 euro par action sera proposé par le conseil d'administration, qui 'confirme sa confiance dans la capacité de Scor à poursuivre sa croissance rentable et à atteindre les objectifs ambitieux de son plan stratégique Forward 2026'.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +9.34%