Scor : résultat net du Groupe de 234 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises atteignent 16 368 millions d'euros en 2020, en hausse de 1,8 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). Le résultat net du Groupe ressort à 234 millions d'euros en 2020. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 3,8 %, soit 327 points de base au-dessus du taux sans risque. Le groupe propose un dividende de 1,80 E par action. Le ratio de solvabilité estimé du Groupe s'élève à 220 % au 31 décembre 2020, à la borne supérieure de la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan stratégique ' Quantum Leap '. Le ratio d'endettement financier du Groupe s'inscrit à 28,5 % au 31 décembre 2020, en augmentation de 2,1 points par rapport au 31 décembre 2019.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris 0.00%