Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : résultat net du Groupe de 135 ME sur 9 mois Cercle Finance • 06/11/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises du Groupe atteignent 12 283 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020, en hausse de 2,3 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9 % à taux de change courants). Scor Global P&C enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,9 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9 % à taux de change courants). Scor Global Life enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,9 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+1,9 % à taux de change courants). Le résultat net du Groupe atteint 135 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020. Le Groupe enregistre un cash-flow opérationnel élevé de 661 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020. Les liquidités totales du Groupe ressortent à 2,4 milliards d'euros au 30 septembre 2020.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +6.39%