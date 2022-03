Scor reporte sa Journée Investisseurs en raison de la situation géopolitique

(AOF) - Au regard de la situation géopolitique et des répercussions humanitaires et mondiales de la guerre en Ukraine, Scor a décidé de reporter la Journée Investisseurs qui avait été prévue le 29 mars 2022. Le réassureur étudie avec attention l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur son activité. " Les conséquences macroéconomiques de la situation pourraient être multiples et incluent une hausse des prix de l’énergie et des répercussions sur l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance ", précise-t-il.

La Journée Investisseurs aura lieu d'ici à la fin du mois de juillet 2022 et la nouvelle date sera communiquée lorsque la situation actuelle sera stabilisée.

Scor indique qu'il respectera strictement les sanctions internationales mises en place. Scor met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses employés et de leur famille dans la région.

" L'impact direct de ces événements sur Scor devrait être limité et les fondamentaux du groupe ne seront pas être affectés " souligne le réassureur.

Le groupe reste mobilisé pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique " Quantum Leap ".

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.