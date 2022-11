Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : refranchit le palier des 16E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Scor refranchit le palier des 16E (c'est à dire l'ex-plancher des 15,85E du 24 août) et confirme le scénario de rebond parabolique moyen terme avec comme principal objectif la résistance des 18,2E correspondant au 'pic' du 12 septembre dernier.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +5.22%