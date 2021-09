Scor refond son Comité exécutif

(Crédits photo : crédit scor - )

(AOF) - Scor a annoncé une refonte du Comité exécutif du Groupe, qui reflète l'importance de la transformation et du développement durable au cours de la prochaine phase de son développement stratégique. Toutes les promotions sont internes. La nouvelle composition du Comité exécutif du Groupe, proposée par Laurent Rousseau, Directeur général du réassureur, a reçu l'aval du comité des nominations et a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe conservent leurs fonctions actuelles : Ian Kelly, Directeur Financier du Groupe (Chief Financial Officer) ; Jean-Paul Conoscente, Directeur général de Scor Global P&C et Brona Magee, Directrice générale adjointe de Scor Global Life.

Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe voient leurs responsabilités élargies.

François de Varenne, Directeur général de Scor Global Investments, aura la responsabilité d'un périmètre étendu englobant, en plus des Investissements, les Technologies, le Budget, le Group Project Office, et la Corporate Finance pour le Groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il conduira la transformation du Groupe.

Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale du Groupe, responsable de la Gouvernance, du Développement Durable, de la fonction Juridique et de la fonction Conformité, est nommée Chief Sustainability Officer du Groupe. En plus de ses fonctions existantes, elle sera en charge des Ressources Humaines, de la Communication et des Hub operations dans le cadre de ce nouveau poste au périmètre élargi.

Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe se voient confier de nouvelles fonctions.

Frieder Knüpling, auparavant Directeur des Risques du Groupe (Chief Risk Officer), est nommé Directeur général de Scor Global Life, en remplacement de Paolo De Martin, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière, après avoir rempli avec succès sa mission de Directeur général de Scor Global Life depuis 2014.

Romain Launay, auparavant Directeur des Opérations du Groupe (Chief Operating Officer), est nommé Directeur général adjoint de Scor Global P&C et Directeur général des activités d'assurance de Spécialités.

Fabian Uffer, auparavant Group Head of Risk Modelling, en charge du modèle interne du Groupe, remplace Frieder Knüpling au poste de Directeur des Risques du Groupe (Chief Risk Officer) et rejoint le Comité exécutif du Groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.