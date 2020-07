Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : rechute jusque vers 23,6E Cercle Finance • 23/07/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Scor rechute jusque vers 23,6E et se raproche rapidement du plancher des 23,4E du 24 juin au 10 juillet. En cas d'enfoncement, Scor pourrait chuter en direction des 22,2E, son plancher du 24 avril (date de l'inauguration du corridor de consolidation latéral sous 26,5E) au 29 mai dernier.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -4.06%