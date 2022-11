Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : rebondit sur 15E, et grand écart en intraday information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:07









(CercleFinance.com) - Scor rebondit sur 15E dès l'ouverture, et réalise un grand écart en intraday avec un test des 16,3E au cours de la même heure (les résultats publiés la veille au soir sont diversement appréciés).

Le cours pourrait fuser à la hausse en direction des 18,2E du 12 septembre.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +3.28%